Горели в небе: ВСУ на Донбассе уничтожили вертолет оккупантов РФ

Вертолет очень быстро падает и загорается после удара о землю.
Украинские воины уничтожают российскую авиацию на поле боя. На этот раз украинские воины "приземлили" вражеский вертолет.
Как сообщают в оперативном командовании Север, он долетался на Донбассе, где сейчас идут тяжелые бои.
"Еще один вражеский вертолет нашел последнее пристанище на Донбассе! Верьте в наших воинов! Верьте в ВСУ!", – отметили украинские воины.
На видео видно, как украинские воины подбивают российский вертолет. К сожалению, различить какой именно, не представляется возможным.
Вертолет очень быстро падает и загорается после удара о землю.
Судя по обнародованным кадрам, экипаж подбитого вертолета катапультироваться не успел.
ВСУ крошат авиацию оккупантов
Во вторник, 31 мая, в Харьковской области бойцы 93-й отдельной механизированной бригады уничтожили вражеский вертолет Ка-52.
Разведывательно-ударный вертолет. Заявлено, что способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.
Стоимость одного вертолета - около $10 миллионов.
Напомним, ранее подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".
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