Завалили Аллигатора: бойцы ВСУ уничтожили ударный вертолет РФ

Вертолет Ка-52 / mil.ru

Во вторник, 31 мая, в Харьковской области бойцы 93-й отдельной механизированной бригады уничтожили вражеский вертолет Ка-52.

Мобильная огневая группа зенитно-ракетного артдивизиона 93 бригады сбила российский вертолет Ка-52, также известный как Аллигатор, сообщается в Facebook бригады.

Отметим, данные о том, что вертолет РФ был сбит подтвердила разведка.

"По нашим позициям на Изюмском направлении постоянно работали вражеские вертолеты. Забрасывали неуправляемыми авиационными ракетами. Сегодня снова вылетело два вертолета. Один из них удалось сбить с помощью ПЗРК "Игла"", - рассказал военнослужащий бригады Иван.

Вертолет Ка-52

Разведывательно-ударный вертолёт. Заявлено, что способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Стоимость одного вертолета - около $10 миллионов.

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Напомним, ранее подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".

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