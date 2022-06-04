Спецназовцы нашли, артиллерия уничтожила: ликвидация новейшей станции связи армии РФ попала на видео

Ликвидация новейшей станции связи армии РФ попала на видео/ скриншот

В Харьковской области ВСУ уничтожили современную станцию связи российских оккупантов.

Движение сопротивления ССО Украины обнаружило технику на одном из фермерских предприятий региона, а артиллеристы 92 ОМБр уничтожили установку.

"1 июня 2022 бойцы Движения сопротивления ССО Украины в районе населенного пункта Василенково Харьковской области обнаружили современную российскую станцию связи и скорректировали артиллерию 92-й ОМБр ВС Украины", - сказано в сообщении.

Процесс уничтожения машины связи воины сняли на видео.

"В результате слаженной работы двух подразделений уничтожена машина связи ВС РФ – это может быть либо Р-439-ОД, либо П-260-О (кроме того П-260-О входит в состав телекоммуникационного комплекса Редут-2УС, который очень активно применяется русскими оккупантами в зоне боевых действий)", - объяснили происходящее на кадрах авторы канала, опубликовавшего видео.

Напомним, на Запорожье ВСУ мощно ударили по позициям врага и уничтожили наблюдательный пункт и два склада оккупантов. По меньшей мере 20 оккупантов были ликвидированы.

Также сообщалось, что российские захватчики получили отпор от украинских воинов и вынуждены были отступить на четырех направлениях – Славянском, Северодонецком, Криворожском направлениях, а также возле Красногоровки и Полтавки.

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