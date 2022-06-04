ВСУ уничтожили наблюдательный пункт врага на Запорожье: взорвались два склада оккупантов

ВСУ уничтожили наблюдательный пункт РФ на Запорожье / УНИАН, Reuters

На Запорожье ВСУ мощно ударили по позициям врага и уничтожили наблюдательный пункт и два склада оккупантов. По меньшей мере 20 оккупантов были ликвидированы. Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.

Еще 14 рашистов были ранены. Украинские военные уничтожили вражеский танк, боевую бронированную машину и 17 единиц автомобильной техники.

В Родах пылали два склада боеприпасов и грузовой автомобиль с боекомплектом.

Основные силы РФ на Запорожском направлении продолжают сосредоточивать в районах Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области. Рашисты усилили свои подразделения в районе Васильевки.

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Ранее сообщалось, что российские захватчики получили отпор от украинских воинов и вынуждены были отступить на четырех направлениях – Славянском, Северодонецком, Криворожском направлениях, а также возле Красногоровки и Полтавки.

Напомним, РФ за 100 дней широкомасштабного вторжения в Украину не достигла ни одной стратегической цели, которые она перед собой ставила. Если она не оставит попыток добиться каких-то успехов в войне в дальнейшем, на это стране-агрессору понадобится большой человеческий ресурс, а также много военной техники и оружия, заявили в британской разведке.

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