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РФ не достигла ни одной стратегической цели за 100 дней войны – разведка Британии

3 июня 2022, 09:55

Россия сейчас имеет некоторые успехи на Донбассе лишь потому, что армия РФ провалила наступление на других направлениях и перебросила туда большую часть сил.

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За 100 дней полномасштабной войны Россия не достигла ни одной стратегической цели – разведка Британии/ Reuters

РФ за 100 дней широкомасштабного вторжения в Украину не достигла ни одной стратегической цели, которые она перед собой ставила. Если она не оставит попыток добиться каких-то успехов в войне в дальнейшем, на это стране-агрессору понадобится большой человеческий ресурс, а также много военной техники и оружия.

Для того, чтобы достичь хоть каких-то целей в Украине, РФ нужно будет еще много времени – быстро сделать ей это не удастся. Об этом заявили в разведке Великобритании в свежем обзоре, который посвящен 100 дням широкомасштабной войны в Украине.

"По сравнению с первоначальным планом России, ни одна из стратегических целей не была достигнута. Для того, чтобы Россия достигла хоть какого-то успеха, ей потребуются постоянные огромные инвестиции человеческой силы и оборудования, и, вероятно, потребуется еще значительное время", – отмечается в обзоре.

В первую очередь россияне не смогли захватить Киев и украинские центры власти. Когда первоначальный план РФ провалился, страна-агрессор решила "адаптировать" его под новые цели и сосредоточила свои основные усилия на Донбассе.

На Востоке Украины российским захватчикам сейчас удается достигать тактического успеха и владеть ситуацией, оборачивая ее в свою пользу, только потому, что они на это потратили значительную часть своих ресурсов и сконцентрировали силы и огонь только на одной части общей кампании.

Россия сейчас контролирует более 90% Луганской области и, вероятно, установит полный контроль в ближайшие две недели, отмечают в разведке Минобороны Великобритании.

При этом отмечается, что на всех других фронтах и направлениях армия РФ не смогла создать маневр или движение, и поэтому там силы российских оккупантов перешли к обороне.

Напомним, по состоянию на утро 3 июня, по данным Генштаба ВСУ, российские захватчики получили отпор от украинских воинов и вынуждены были отступить на четырех направлениях – Славянском, Северодонецком, Криворожском направлениях, а также возле Красногоровки и Полтавки.

Как сообщалось ранее, аналитики Института изучения войны считают, что российские войска, скорее всего, растратят свой наступательный потенциал в боях за Северодонецк. Оккупантам может не хватить сил на захват Донецкой области.

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