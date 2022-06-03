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"Ему не жалко никого": психиатр объяснил, почему Путин хочет покорить Украину

3 июня 2022, 10:03

Известный и авторитетный в своей среде врач-психиатр Роман Долинский прокомментировал возможность признания российского диктатора Путина невменяемым.

Путин ВСУ
Психиатр объяснил, почему Путин хочет покорить Украину / Коллаж УНИАН, посольство США в Украине

У российского диктатора Владимира Путина есть некоторое количество весьма навязчивых идей, главная из которых ‒ нужно добиться "покорности" от Украины. Об этом рассказал в комментарии порталу "Новое время" известный медик-психиатр Роман Долинский.

"По поводу такого реально возникает множество вопросов. Что это ‒ какие-то бредовые идеи, сознательная ложь либо манипуляции? Если взять за гипотезу ‒ это манипуляция, то она вовсе не тонкая, а максимально грубая и прямолинейная. Поэтому считаю, что все-таки Путин все говорит сознательно. И это у него не бредовая, а скорей всего, сверхценная идея", — пояснил он.

Как говорит психиатр, когда человеком овладела бредовая идея, то он железобетонно убежден в каких-то вещах, которые в реальности не существуют. И его никак нельзя убедить в их иллюзорности. В том время как сверхценная идея (в широких кругах народонаселения известная как идея-фикс) все же основана на реальных событиях, но, как правило, имеет мощную эмоциональную окраску, а также полностью захватывает внимание человека, а также обуславливает большинство его поступков.

Таким образом, говорит Долинский, у русского диктатора есть как минимум группа пресловутых сверхценных идей. Главная из которых ‒ добиться покорности от Украины и украинцев. Причем любой ценой.

Психиатр утверждает ‒ если бы Путин был "чистым эпилептоидом", то на него могли бы еще повлиять, к примеру, родственники или окружение.

"В его характере четко видна антисоциальная составляющая. То бишь никакой эмпатии и сострадания. И ему не жалко никого. Поэтому он и гонит свою армию на "убой" в Украину, никак не сопоставляя это с реальными возможностями войск и рациональными взглядами на свои "капризы"", — подытожил Долинский.

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Напомним, ранее руководитель проекта Gulagu.net и правозащитник из РФ Владимир Осечкин заявил - российский диктатор Владимир Путин, министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу и руководитель русского Генштаба Валерий Герасимов уже не подписывают никак официальные бумаги, которые так или иначе касаются войны против Украины.

Он полагает, что руководство России уже понемногу заметает следы, мысленно ведя подготовку к Международному трибуналу по военным преступлениям в Гааге и пытаются максимально обезопасить себя.

До того секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на своей странице в сервисе микроблогов Twitter писал, что Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу готовили концлагеря для украинцев в Западной Сибири,

"Задача русинской орды - уничтожить нашу страну, наш народ, колонизировать Украину", - писал Данилов.

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Автор: Егор Бунин
психиатр Владимир Путин война России и Украины
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