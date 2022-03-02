У Путина серьезные проблемы со здоровьем: Данилов раскрыл детали

Алексей Данилов / Фото Reuters

У президента РФ Владимира Путина существуют серьезные проблемы со здоровьем, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"Подавляющее большинство российских компаний, россиян, занимающих высокие должности, не понимают вообще в последнее время логику действий Путина. Очень многие считают, что у него какие-то изъяны со здоровьем", - подчеркнул он в эфире телеканала Рада.

Он уверен в том, что вторжение РФ в Украину является результатом этого процесса.

"Мы видим, когда он проводит встречи со своими подчиненными, он сидит на расстоянии от 15-20 метров. Не знаю, что там с ним происходит, но, когда человек не контактирует с людьми, может быть много таких процессов, когда можно к врачам обращаться", - сказал секретарь СНБО.

Также секретарь СНБО напомнил о том, что Горловка – это является территорией Украины.

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"Мы просто забираем свое. Если враг думает, что мы будем только защищаться, то он глубоко ошибается. Мы будем действовать так, как считаем необходимым", - подчеркнул Данилов.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.