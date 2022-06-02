Поняли - будет трибунал: правозащитник пояснил, почему Путин и Шойгу не подписывают военные приказы

Как полагает правозащитник из РФ Владимир Осечкин, руководство России уже понемногу заметает следы военных преступлений, совершенных по их приказу
Российский диктатор Владимир Путин, министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу и руководитель русского Генштаба Валерий Герасимов уже не подписывают никак официальные бумаги, которые так или иначе касаются войны против Украины. Так говорит руководитель проекта Gulagu.net и правозащитник из РФ Владимир Осечкин.
Он полагает, что руководство России уже понемногу заметает следы, мысленно ведя подготовку к Международному трибуналу по военным преступлениям в Гааге и пытаются максимально обезопасить себя.
При этом, говорит Осечкин, российские военнослужащие, выполняя приказы из Москвы, которые им передаются в устной форме, максимально усугубляют свое будущее и степень ответственности за военные преступления.
Осечкин отметил ‒ подавляющая часть документов, которых предали огласке якобы от имени диктатора Путина, не содержат его факсимиле. То есть подписи, иначе говоря. Наличествуют только фамилия и печать. Корень такой ситуации правозащитник видит в том, что хозяин Кремля прекрасно понимает, что впереди его ждет трибунал в Гааге.
"Российские военные должны понять: ни у одного из них нет письменного приказа, подписанного Путиным, Шойгу, Герасимовым. Никто не сможет потом на последующем на трибунале доказать, что ему давали такой приказ. Большая часть всех приказов из Москвы и из Генштаба ‒устные. И не один из командиров, воюющих в Украине, потом не сможет подтвердить, что он выполнял приказ", ‒ подчеркнул Осечкин.
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Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на своей странице в сервисе микроблогов Twitter писал, что Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу готовили концлагеря для украинцев в Западной Сибири,
Соответственно, решение о полномасштабном вторжении на территорию Украины принимало все высшее политическое руководство России.
"Задача русинской орды - уничтожить нашу страну, наш народ, колонизировать Украину", - писал Данилов.
До того российско-израильский общественный деятель и бывший совладелец "Юкоса" Леонид Невзлин говорил, что министр обороны России Сергей Шойгу попал в реанимацию и подключен к аппаратам обеспечения жизнедеятельности. Якобы диагноз был - обширный инфаркт. Однако впоследствии эта информация не нашла подтверждения не нашла.
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