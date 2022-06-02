Поняли - будет трибунал: правозащитник пояснил, почему Путин и Шойгу не подписывают военные приказы

Правозащитник пояснил, почему Путин и Шойгу не подписывают военные приказы / ua.depositphotos.com и УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин, министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу и руководитель русского Генштаба Валерий Герасимов уже не подписывают никак официальные бумаги, которые так или иначе касаются войны против Украины. Так говорит руководитель проекта Gulagu.net и правозащитник из РФ Владимир Осечкин.

Он полагает, что руководство России уже понемногу заметает следы, мысленно ведя подготовку к Международному трибуналу по военным преступлениям в Гааге и пытаются максимально обезопасить себя.

При этом, говорит Осечкин, российские военнослужащие, выполняя приказы из Москвы, которые им передаются в устной форме, максимально усугубляют свое будущее и степень ответственности за военные преступления.

Осечкин отметил ‒ подавляющая часть документов, которых предали огласке якобы от имени диктатора Путина, не содержат его факсимиле. То есть подписи, иначе говоря. Наличествуют только фамилия и печать. Корень такой ситуации правозащитник видит в том, что хозяин Кремля прекрасно понимает, что впереди его ждет трибунал в Гааге.

"Российские военные должны понять: ни у одного из них нет письменного приказа, подписанного Путиным, Шойгу, Герасимовым. Никто не сможет потом на последующем на трибунале доказать, что ему давали такой приказ. Большая часть всех приказов из Москвы и из Генштаба ‒устные. И не один из командиров, воюющих в Украине, потом не сможет подтвердить, что он выполнял приказ", ‒ подчеркнул Осечкин.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на своей странице в сервисе микроблогов Twitter писал, что Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу готовили концлагеря для украинцев в Западной Сибири,

Соответственно, решение о полномасштабном вторжении на территорию Украины принимало все высшее политическое руководство России.

"Задача русинской орды - уничтожить нашу страну, наш народ, колонизировать Украину", - писал Данилов.

До того российско-израильский общественный деятель и бывший совладелец "Юкоса" Леонид Невзлин говорил, что министр обороны России Сергей Шойгу попал в реанимацию и подключен к аппаратам обеспечения жизнедеятельности. Якобы диагноз был - обширный инфаркт. Однако впоследствии эта информация не нашла подтверждения не нашла.

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