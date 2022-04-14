Путин в бешенстве: у Шойгу - инфаркт, Сурков арестован, десятки генералов - в тюрьме

Под удар гнева Путина также попал и Владислав Сурков / Коллаж Reuters

Министр обороны России Сергей Шойгу попал в реанимацию и подключен к аппаратам обеспечения жизнедеятельности. У него - обширный инфаркт. Выживет ли Шойгу - неизвестно.

Об этом сообщил со ссылкой на собственные источники в Москве российско-израильский общественный деятель, бывший совладелец Юкоса Леонид Невзлин.

"Шойгу выбыл из игры, возможно, он станет инвалидом, если выживет. У него случился вдруг обширный инфаркт, он в реанимации, подключен к приборам. Ходят слухи, что инфаркт мог возникнуть не по естественным причинам", – написал Невзилин в Facebook.

Также источники сообщают о массовых арестах среди высшего военного руководства государства-оккупанта. В частности, арестованы около 20 российских штабных генералов якобы по обвинению в расхищении бюджета армии, которое привело к сокрушительному поражению России в войне против Украины.

"Арестованы 20 генералов Минобороны. Все штабные. Тут все ясно – тотальное расхищение средств на подготовку украинского руководства и населения к торжественной встрече армии освободителей из России. С 2014 года украдено около $10 млрд, выделенных Путиным на подготовку блицкрига", – сообщил Невзлин.

Под удар гнева Путина попали также бывший вице-премьер правительства Дмитрия Медведева Аркадий Дворкович и Владислав Сурков - куратор "народных республик", образованных Кремлем на украинском Донбассе.

"На Аркадия Дворковича готовится уголовное дело, от него ждут показаний на его коллег и друзей. Источники в ФСБ говорят: если он не пойдёт на сделку со следствием – его переведут в СИЗО Матросская Тишина или Лефортово. Сурков под домашним арестом, он подозревается в краже денег, выделенных на подготовку к войне, это то же дело, по которому арестованы 20 генералов", – сообщил Невзлин.

Как сообщал Главред, ранее СМИ заметили, что российский министр обороны Сергей Шойгу уже 12 дней подряд не появляется на публике. Последний раз в публичном пространстве он "засветился" 11 марта.

Позже в Сети всплыла информация о резком ухудшении состояния здоровья министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу, а также Игоря Костюкова ‒ руководителя Главного управления Генштаба ВС РФ.

23 марта временно исполняющим обязанности министра обороны стал генерал Дмитрий Булгаков.

В конце марта в Минобороны РФ издали приказ о том, что до 30 марта необходимо ежедневно публиковать фото и текстовые материалы, из которых следует, что Шойгу находится на рабочем месте и руководит "спецоперацией в Украине". Документ подписал временно исполняющий обязанности министра обороны генерал Армии Булгаков.

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