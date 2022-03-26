Стал известен диагноз исчезнувшего министра обороны РФ Шойгу

Болезнь стала причиной того, что Сергй Шойгу не появляется на публике с середины марта.
Стала известна причина, по которой из публичного пространства исчез министр обороны РФ Сергей Шойгу.
У него случился инфаркт, рассказал в своем Телеграм-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
По его данным, именно болезнь стала причиной того, что Шойгу не появляется на публике с середины марта.
"Инфаркт у Шойгу случился после жёсткой предъявы со стороны Путина за полный провал вторжения в Украину. Сейчас он проходит реабилитацию в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко", - утверждает Геращенко.
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Что известно об исчезновении Сергея Шойгу
Напомним, ранее СМИ заметили, что российский министр обороны Сергей Шойгу уже 12 дней подряд не появляется на публике. Последний раз в публичном пространстве он "засветился" 11 марта.
Шойгу появлялся в российских новостях 11 марта, когда он встретился с турецким коллегой Хулуси Акмаром. В тот же день Минобороны РФ рассказывало, что министр обороны страны-агрессора посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрика, где вручал награды российским оккупантам за участие в войне в Украине.
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