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Шойгу исчез: министр обороны РФ уже 12 дней не выходит на публику

23 марта 2022, 13:17

Кроме него из публичного пространства исчезли еще ряд российских чиновников, включая начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Шойгу и Герасимов на встрече с Путиным в Москве 27.02.2022
Шойгу и Герасимов / Reuters

СМИ заметили, что российский министр обороны Сергей Шойгу уже 12 дней подряд не появляется на публике. Последний раз в публичном пространстве он "засветился" 11 марта.

Об этом сообщили российские журналисты-расследователи из изданий "Медиазона" и "Агентство", пишет BBC.

Шойгу появлялся в российских новостях 11 марта, когда он встретился с турецким коллегой Хулуси Акмаром. В тот же день Минобороны РФ рассказывало, что министр обороны страны-агрессора посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрика, где вручал награды российским оккупантам за участие в войне в Украине.

18 марта сайт Кремля рассказывал, что Шойгу якобы участвовал в совещании постоянных членов Совета безопасности с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако ни одного фото или видео с этой встречи не было обнародовано.

При этом стоит отметить, что до 11 марта новости, в которых фигурировал Сергей Шойгу, публиковались практически ежедневно.

В РФ также исчезли начальник Генштаба и ряд высокопоставленных чиновников

В Офисе президента Украины прокомментировали таинственное исчезновение Шойгу. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что это "интересный информационный нюанс". Также он обратил внимание, что из публичного пространства исчез не только Шойгу, но и начальник российского Генштаба Валерий Герасимов и ряд других высокопоставленных чиновников.

"Нет также системных и важных протокольных заявлений других тяжеловесов, включая глав спецслужб Патрушева, Бортникова, Нарышкина. Также исчезли из обязательных протоколов. Громче, чем обычно, молчат экономисты – премьер Мишустин, глава ЦБ Набиуллина, министр Решетников. Словом, все намертво исчезли даже из публичного протокольного пространства", – написал Подоляк в Telegram.

Читайте такжеСтратегически Россия войну в Украине уже проиграла - политический эксперт Юрий ШулипаСоветник руководителя ОП отметил, что "остался только Лавров" – российский министр иностранных дел, который до сих пор пытается доказать, что если РФ не будет убивать мирных граждан Украины, то Европа якобы может задумать плохое против России.

Также остался спикер Путина Песков, который до сих пор верит, что всё якобы идет "по плану спецоперации", говорит Подоляк.

"Песков, который периодически искренне верит, что всё "по плану спецоперации", и поэтому обязательно необходимо получить для РФ пятый пакет санкций с нефтяным эмбарго и закрытием мировых портов. И классические российские пропагандисты, которые продолжают наговаривать себе на вполне конкретные юридические претензии "после". Интересная тишина...", – подытожил советник руководителя ОП Украины.

Напомним, глава российского МИДа Сергей Лавров пригрозил НАТО прямым столкновением с РФ в случае введения миротворцев Альянса в Украину. Он отметил, что такие действия НАТО приведут к последствиям".

Ранее психиатр и правозащитник Семен Глузман заявил, что Гитлера погубила жгучая ненависть к евреям, а Путина погубит ненависть к украинцам.

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