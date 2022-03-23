Полковник далеко не ушел: на Киевщине танкист-оккупант переехал ноги своему командиру

Говорится, что таким образом солдат решил отомстить полковнику за своих сослуживцев, которых тот обрек на уничтожение украинцами в Киевской области.
Одного из высокопоставленных офицеров оккупантов, командира 37 Отдельной механизированной бригады, полковника Юрия Медведева переехал на танке его же солдат. Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Роман Цимбалюк.
"Выбрав удобный момент, во время боя, мстительный водитель переехал танком стоящего рядом командира, повредив ему обе ноги. Сейчас полковник Медведев находится в больнице на территории Беларуси, в ожидании денежной компенсации за боевое ранение, полученное в ходе выполнения "специальной военной операции по защите Донбасса". Полковник Медведев награжден орденом Мужества", — отметил Цимбалюк.
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Напомним, ранее украинские бойцы под Мариуполем ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом РФ. Сообщалось, что капитан первого ранга Андрей Палий был убит 19 марта.