Полковник далеко не ушел: на Киевщине танкист-оккупант переехал ноги своему командиру

На Киевщине танкист-оккупант переехал ноги своему командиру/ Нацполиция

Одного из высокопоставленных офицеров оккупантов, командира 37 Отдельной механизированной бригады, полковника Юрия Медведева переехал на танке его же солдат. Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Роман Цимбалюк.

"Выбрав удобный момент, во время боя, мстительный водитель переехал танком стоящего рядом командира, повредив ему обе ноги. Сейчас полковник Медведев находится в больнице на территории Беларуси, в ожидании денежной компенсации за боевое ранение, полученное в ходе выполнения "специальной военной операции по защите Донбасса". Полковник Медведев награжден орденом Мужества", — отметил Цимбалюк.

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Напомним, ранее украинские бойцы под Мариуполем ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом РФ. Сообщалось, что капитан первого ранга Андрей Палий был убит 19 марта.