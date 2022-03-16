В Украине ликвидировали около тысячи "кадыровцев"

Храбрость "кадыровцев" - элемент информационной войны, - Вениславский / Reuters

Народный депутат от фракции Слуга народа Федор Вениславский утверждает, что в Украине было около тысячи "кадыровцев", которые приехали из России на войну с украинцами. Большинство из них ликвидировали. Оставшиеся в живых создали заградительные отряды.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что украинские военные уничтожили почти все подразделения оккупантов-"кадыровцев". В страну их прибыло около тысячи человек.

"Большинство кадыровцев, чеченцев, рисующих себя храбрыми и безжалостными солдатами, – это одна из неотъемлемых составляющих элементов этой гибридной войны. Большинство из них благополучно отправились к Аллаху", - подчеркнул Федор Вениславский.

Кроме того, по данным украинской разведки, выжившие "кадыровцы" сформировали заградотряды.

Также он подчеркнул, что на направлении Гостомель-Буча-Ирпень стоят заградотряды "кадыровцев". Россияне боятся, что их расстреляют и пытаются сдаться в плен ВСУ.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "кадыровцы" расстреляли 12 российских военных вместо того, чтобы отправить их на лечение в Беларусь.