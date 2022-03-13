Вместо лечения: кадыровцы расстреляли 12 русских солдат на Киевщине

российские военные, российский солдат в Ростовской области / Reuters

Отряды "кадыровцев", которых Владимир Путин и верный ему Рамзан Кадыров отправил воевать против Украины, расстреляли 12 раненых российских солдат ‒ вместо того, чтобы их отправить в Белоруссию для лечения. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в прямом эфире совместного телемарафона украинских каналов.

"Когда мы говорим о РФ, то я уже неоднократно говорил, что это — искусственное образование, это не единственный этнос. И сегодня мы имеем понимание, когда чеченцы убили 12 раненых россиян, которые они должны были отправить в госпиталь Беларуси для того, чтобы не отправлять на территорию Российской Федерации, это отношение чеченцев, которые относятся к россиянам, как к людям второго или третьего сорта, сегодня наша разведка дала тому подтверждение, когда они убили 12 ребят из РФ, расстреливая их для того, чтобы не иметь хлопот. Вот и вся Россия. Никакой единой России не существует — это искусственное образование", — сказал Данилов.

Как рассказали представители Главного управления разведки украинского Минобороны Украины, 12 марта около 16.00 в городе Бородянка (Киевская область) "кадыровцы" расстреляли дюжину раненых российских военнослужащих 36-й ОМСБр, которых должны были эвакуировать на территорию Беларуси.

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Напомним, ранее Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало сведения о главарях кадыровских бандформирований на территории Украины.

"Понимая неизбежность наказания за военные преступления, которые были совершены на территории Украины, все больше представителей силовых структур России пытается выйти на связь с военной разведкой Украины, предлагая в качестве "входного билета" различную информацию", - рассказали украинские разведчики.