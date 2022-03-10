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В разведке рассказали о ликвидации одного из главарей кадыровцев в Украине

10 марта 2022, 18:29

Через Чернобыльскую зону отчуждения на территорию Украины прибыл сводный отряд кадыровцев.

Кадыров, Тушаев
Магомед Тушаев (слева) и Рамзан Кадыров / Фото Mash

Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало сведения о главарях кадыровских бандформирований на территории Украины.

"Понимая неизбежность наказания за военные преступления, которые были совершены на территории Украины, все больше представителей силовых структур России пытается выйти на связь с военной разведкой Украины, предлагая в качестве "входного билета" различную информацию", - говорится в сообщении ГУР в Facebook.

В частности, на днях был получен комплект материалов на командиров сводных отрядов от Чеченской республики. Материалы были проверены и подтверждены соответствующими возможностями ГУР МО Украины.

В связи с этим разведка публикует часть имеющейся информации.

В частности, 24 февраля через Чернобыльскую зону отчуждения на территорию Украины прибыл сводный отряд военнослужащих Росгвардии от Чеченской республики - батальоны "Север" (командир Магомед Тушаев, погиб), "Юг" (Хусейн Межидов) и ОМОН "Ахмат-Грозный (Анзор Бисаев). Их численность составляла более 1200 человек.

При этом генерал-майор Тушаев был уничтожен 26 февраля в районе Гостомеля. Бисаева ранее заметили в районе Бородянки или села Бабинцы, Межидов - тоже в районе Бабинцов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киевской области в районе Гостомеля Вооруженные силы Украины уничтожили ударную чеченскую группировку, целью которой была ликвидация президента Владимира Зеленского.

По данным одной из украинских разведок, выполнение самой грязной работы по ликвидации президента Украины Владимир Путин поручил главе Чечни Рамзану Кадырову и во время встречи 3 февраля 2022 года и лично проинструктировал его.

viber
кадыровцы ГУР война России и Украины
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