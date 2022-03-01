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Кадыровцев сдали в ФСБ: в разведке раскрыли детали уничтожения банды чеченцев

1 марта 2022, 20:51
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Выполнение самой грязной работы Владимир Путин поручил главе Чечни Рамзану Кадырову.

Под Киевом уничтожили банду кадыровцев / pravda.com.ua

В субботу, 26 февраля, в Киевской области в районе Гостомеля Вооруженные силы Украины уничтожили ударную чеченскую группировку, целью которой была ликвидация президента Владимира Зеленского.

По данным одной из украинских разведок, выполнение самой грязной работы по ликвидации президента Украины Владимир Путин поручил главе Чечни Рамзану Кадырову и во время встречи 3 февраля 2022 года и лично проинструктировал его, пишет УП.

Ликвидация Зеленского и зачистка Киева

Кадыровцам поставили задачу зачистки Киева, физической ликвидации и профилактической работы с украинскими лидерами.

Журналисты узнали, что в Грозном в срочном порядке была образована ударная группировка во главе с помощником Кадырова по силовому блоку Даниилом Мартыновым.

В дальнейшем они вошли в состав группировки сил Росгвардии и через территорию Беларуси начали вторжение в Украину на киевском направлении.

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В составе колонны более 250 единиц техники и более 1,5 тысяч личного состава "лучших бойцов Чеченской Республики".

Кадыровцы под колпаком ФСБ

Как стало известно из источников в украинской разведке, уничтожение кадыровцев стало возможно благодаря оперативной информации, полученной от анонимного источника, представившегося "сотрудником ФСБ РФ", который хочет предотвратить кровопролитие.

По словам этого источника, подтвержденным материалами перехвата, Путин, возлагая на Кадырова столь важную задачу, параллельно поручил ФСБ РФ контролировать ее выполнение.

Как ликвидировали элитных бойцов Кадырова

После вторжения на территорию Украины, одним из сотрудников ФСБ, якобы выступающим против войны, с целью скорейшего прекращения кровопролития, украинским спецслужбам была инициативно передана упреждающая информация о маршруте следования колонны кадыровцев и их роли в спецоперации против Украины.

26 февраля, после разведки с использованием БПЛА, Вооруженными силами Украины по двум локациям кадыровцев в районе Гостомеля был нанесен сокрушительный удар, в результате которого, по информации ГШ ВСУ, погиб близкий к Кадырову командир 141-го моторизованного полка Росгвардии Чечни Магомед Тушаев.

"Даже сотрудники ФСБ считают для себя чужой войну с Украиной. Хотя не исключается, что, способствуя уничтожению элиты кадыровской гвардии, ФСБ РФ банально нанесло серьезный удар по позициям самого Кадырова в кремлевской башенной возне", - предположили в разведке.

Ранее сообщалось о том, что Украина получила информацию от представителей ФСБ России, которые не хотят воевать против украинского государства, о кадыровцах на территории страны. Благодаря этому элитная группировка, намеревавшаяся убить президента Владимира Зеленского, была уничтожена. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Владимир Зеленский Рамзан Кадыров война России и Украины
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