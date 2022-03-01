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Хотели убить Зеленского – Киев получил данные от ФСБ: Данилов рассказал о ликвидации кадыровцев

1 марта 2022, 17:00

Одну группу войска Украины накрыли в Гостомеле, вторая под прицелом, сказал Алексей Данилов.

Зеленский
Владимир Зеленский / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Украина получила информацию от представителей ФСБ России, которые не хотят воевать против украинского государства, о кадыровцах на территории страны. Благодаря этому элитная группировка, намеревавшаяся убить президента Владимира Зеленского, была уничтожена. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы получили информацию от представителей ФСБ, которые не хотят принимать участие в этой кровавой войне, и благодаря этому была уничтожена та кадыровская элитная группа, которая сюда отправлялась для ликвидации нашего президента", - сказал он в эфире телеканала Украина 24.

Данилов подчеркнул, что одну группу украинские войска накрыли в Гостомеле, а вторая находится под прицелом.

Напомним, Россия 24 февраля начала военную операцию против Украины. Российские войска обстреливают ракетами мирные украинские города. ВСУ и другие силовые структуры украинского государства продолжают отражать атаки агрессора.

28 февраля прошли первые переговоры Украины и России по ситуации с войной. Как рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, стороны нашли ряд тем, по которым наметили предварительное решение. Представители отправились в свои столицы для консультаций.

Ожидаются новые переговоры, которые должны пройти на польско-белорусской границе.

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СНБО Владимир Зеленский новости Украины Алексей Данилов
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