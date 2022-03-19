ВСУ ликвидировали заместителя командующего русским Черноморским флотом

Андрей Палий / Milportal

Заместитель командующего Черноморским флотом РФ, капитан первого ранга Андрей Палий был ликвидирован на территории Украины. Это сообщает блогер Necro Mancer со ссылкой на российские СМИ.

"Объясните мне, где вообще НАТОвские реваншисты могли забашить заместителя командующего ЧФ по военно-политической работе капитана 1 ранга, Андрея Николаевича Палия?", ‒ написал блогер.

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Напомним, ранее группа Сил специальных операций Украины провела засаду на рассвете в тылу противника. Об этом сообщается на официальной странице ССО Украины.

В результате успешной атаки нашим спецназовцам удалось ликвидировать военного чиновника РФ и технику противника.

"Группа ССО Украины провела засаду на рассвете в тылу противника. Точным огнем из NLAW, ликвидирован российский Тигр с чиновником 35 армии, а также дистанционным подрывом ТМ-62 был уничтожен БТР-82 с десантом", - говорится в сообщении.