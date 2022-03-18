Украинские спецназовцы ликвидировал "Тигр" с военным чиновником РФ

Украинские спецназовцы устроили засаду для оккупантов / Фото: mil.gov.ua

Группа Сил специальных операций Украины провела засаду на рассвете в тылу противника.

В результате успешной атаки нашим спецназовцам удалось ликвидировать военного чиновника РФ и технику противника, сообщается на официальной странице ССО Украины.

"Группа ССО Украины провела засаду на рассвете в тылу противника. Точным огнем из NLAW, ликвидирован российский Тигр с чиновником 35 армии, а также дистанционным подрывом ТМ-62 был уничтожен БТР-82 с десантом", - говорится в сообщении.

Напомним, пилот самолета Су-25 ВСУ Геннадий Матуляк, уничтоживший скопление техники российских оккупантов, был сбит под Киевом. Украинский летчик смог увести самолет от населенного пункта в лес, чем спас много человеческих жизней.

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