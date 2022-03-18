Спас сотни жизней: пилот ВСУ отвел падающий самолет от населенного пункта

/ Facebook/voz.parovoz

Пилот самолета Су-25 ВСУ Геннадий Матуляк, уничтоживший скопление техники российских оккупантов, был сбит под Киевом.

Украинский летчик смог увести самолет от населенного пункта в лес, чем спас много человеческих жизней, пишут в Сети.

Отмечается, что украинский самолет был сбит на 3 день войны в селе Глебовка Вышгородского района

"Самолет падал в деревню людям на головы. Пилот самолета повел самолет в сторону леса и никто не пострадал! Об этом человеке должны знать!", - говорится в сообщении.

/ Facebook/voz.parovoz

Подчеркивается, что пилот своим героическим поступком спас сотням людей жизни.

/ Facebook/voz.parovoz

"Пилот скончался. Его семья должна знать о том, что их сын, муж, отец спас многих людей своим героическим поступком!", – говорится в сообщении.

/ Facebook/voz.parovoz

Добавим, что президент Владимир Зеленский присвоил Геннадию Матуляку звание Героя Украины (посмертно).

/ Facebook/voz.parovoz

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в результате эффективной работы подразделений Сил обороны Украины в районе Чернобаевки враг потерял семь боевых вертолетов.