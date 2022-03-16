ВСУ уничтожили 40% войск РФ: оккупанты получили по зубам на Донбассе

/ Макс Левин

Российской армией, которая участвует в военных действиях на территории Украины, потеряно до 40% подразделений.

Оккупанты несут потери и остановлены по всем направлениям, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"По состоянию на 15 марта 2022 года, врагом утрачено (уничтожено полностью или потеряно боеспособность) до 40% подразделений, привлеченных к т.н. "операции" на территории Украины. Продолжается наступательная операция против Украины. Задания по разгрому группировок ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие задачи противником не выполнены. В то же время, оккупанты остановлены на Николаевском направлении", – говорится в сводке.

В частности, враг пытается усилить группировку войск за счет дополнительного переброса на территорию Украины батальонных тактических групп, сформированных из сводных подразделений, понесших потери в течение первых десяти суток операции, военных наемников из числа граждан иностранных государств. Кроме того, по имеющейся информации, российское военное руководство приняло решение о досрочном выпуске курсантов высших военных учебных заведений на территории российской федерации с последующим привлечением их к боевым действиям против Украины.

На Волынском направлении действия противника изменения не претерпели, основные усилия сосредотачиваются на усилении охраны украинско-белорусской границы. Выявлены переброски в приграничные с Украиной районы подразделений 120-й отдельной мотострелецкой бригады (Минск) Северо-Западного оперативного командования ВС РБ.

На Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Понеся потери, враг, в нарушение норм Международного гуманитарного права, осуществляет хаотическое минирование местности, создавая опасные условия существования мирному населению Украины. Наряду с этим противник осуществлял перегруппировку, восстановление боеспособности разгромленных в предыдущих боях подразделений. В результате эффективных действий ВС Украины враг несет значительные потери в живой силе и технике.

На Северском направлении противник в течение дня сосредотачивал усилия на ведении разведки. Есть проблемы с обеспечением войск боеприпасами.

На Слобожанском направлении противник пытается усилить существующую группировку путем сосредоточения резервов вблизи государственной границы, перекрыть доступ в город Сумы с южного направления и блокировать Изюм. Успехов нет.

На Донецком направлении врагом предпринята неудачная попытка продвижения на направлениях населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, в результате чего оккупанты понесли значительные потери и были вынуждены отойти в исходное положение. В районе Попасной противник пытается удержать занятое положение. Не имеет успеха в районе Авдеевки.

Худшая обстановка остается в районе Мариуполя, где противник пытается блокировать город на западной и восточной окраинах. Имеет значительные потери, вынужден ввести резервы из состава 810-й отдельной бригады морской пехоты.

На Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на удержании занятых рубежей, усовершенствовании инженерного оборудования имеющихся позиций. Не отказывается от замысла продолжения наступления в направлении Кривого Рога. В результате эффективной работы подразделений Сил обороны Украины в районе Чернобаевки враг потерял семь боевых вертолетов.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о серьезном успехе армии в противостоянии оккупантам. ВСУ перешли в контрнаступление.