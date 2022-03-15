В войне наметился серьезный успех, мы перешли в контрнаступление - Арестович

Арестович высказался о войне / УНИАН

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о серьезном успехе армии в противостоянии оккупантам. ВСУ перешли в контрнаступление.

"У нас все пришло в движение. Движение заключается в том, что Главнокомандующий ВСУ Залужный объявил, что мы перешли в контрнаступление на многих местах. Подтянули резерв, и это соответствует истине. Серьезный успех наметился под Киевом, серьезный успех наметился под Харьковом - мы из Пятихаток выбили противника и перешли к контрнаступлению. И на юге в районе Николаева и Херсона, по этой линии, наметился очень серьезный успех. Я думаю, подробности сообщит Генеральный штаб, не будем его опережать, и президент - у него право первого голоса. Завтра у нас будет возможность описать этот успех, но успех наметился очень серьезный, сразу могу сказать", - сказал Арестович во время интервью Фейгину.

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины уничтожили военного пилота оккупантов РФ подполковника Алексея Хасанова (родом из Брянской области).

Российского оккупанта сбили в небе над Украиной еще 5 марта.

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