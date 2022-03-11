Груз 200 для Брянска: ВСУ уничтожили пилота-подполковника, атаковавшего мирные города

Уничтоженный ВСУ самолет РФ

Вооруженные силы Украины уничтожили военного пилота оккупантов РФ подполковника Алексея Хасанова (родом из Брянской области).

Российского оккупанта сбили в небе над Украиной еще 5 марта, пишут росСМИ.

В сообщении отмечается, что Хасанов "находился в служебной командировке и выполнял специальные задачи".

Отметим, что ранее он занимал должность начальника штаба - заместителя командира авиационной эскадрильи.

В 2019-м его направили для прохождения службы в город Черняховск Калининградской области на должность замкомандира полка.

Обратим внимание, что 5 марта сообщалось о том, что авиация РФ наносила авиаудары по жилым кварталам Чернигова и социальным объектам. При этом российские войска использовали против Чернигова мощное оружие неизбирательного действия — неуправляемые авиабомбы ФАБ-500.

Что известно о ликвидированных солдатах РФ

Также сообщается, что накануне в брянском поселке Радица – Крыловка состоялась прощание с младшим сержантом Андреем Колмыковым, который был уничтожен во время агрессии против Украины.

Кроме того, в городе Унеча Брянской области состоялись похороны рядового Артёма Рогачева, ликвидированного на территории Украины.

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Напомним, ранее сообщалось, что 5 марта 1 штурмовик Су-25 и 1 вертолет сбили военнослужащие оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ, два истребителя-бомбардировщика Су-34 сбили военнослужащие оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ, а еще два самолета Су-30 СМ сбили военнослужащие воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВСУ.