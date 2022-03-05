Российские самолеты сбрасывают на мирный Чернигов 500-килограмовые авиабомбы

t.me/chernigivskaODA

Российская Федерация совершает преступления против человечности – бомбит жилые кварталы Чернигова.

Как сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в Telegram, армия оккупанту уже неспособна преодолеть сопротивление наших войск, поэтому в последние дни совершает террористические акты против жителей Украины.

"Уже 3 дня подряд она наносит авиаудары по жилым кварталам города и социальным объектам. Сейчас российские войска используют против Чернигова мощное оружие неизбирательного действия — неуправляемые авиабомбы ФАБ-500. Обычно это оружие применяется против военно-промышленных объектов и фортификационных сооружений. А в Чернигове – против жилых кварталов", - рассказал Чаус.

Также он подчеркнул, что три неразорвавшиеся бомбы были найдены сегодня на месте падения российского истребителя-бомбардировщика Су-34, который утром сбили возле Чернигова бойцы ПВО.

t.me / chernigivskaODA

Напомним, утром 3 марта враг обстрелял нефтебазу в Чернигове. Там произошел пожар. Огонь охватил емкость объемом 3 тыс. м куб. с дизельным горючим. Черный дым покрыл весь город.

Также ранее мэр Чернигова Владислав Атрошенко пообещал вознаграждение за ликвидацию оккупантов. Он пообещал выплачивать 250 тысяч гривен за танк и 300 долларов за голову оккупанта.