250 тысяч гривен за танк и 300 долларов за голову оккупанта - мэр Чернигова

За ликвидацию российских войск жители Чернигова будут получать вознаграждение / Reuters

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко пообещал вознаграждение за ликвидацию оккупантов.

В Instagram он написал, что ликвидаторы техники российских захватчиков будут получать большую сумму денег.

"Личная премия от меня за сожженный БТР – 150 тыс грн, БМП – 200 000, танк – 250 000, пленные или убитые рашистско-фашистские оккупанты 300 долларов за каждого", - заявил мэр Чернигова.

Напомним, российские военные обстреляли село Киинка Черниговской области двумя пакетами кассетных боеприпасов.

Также 28 февраля был интенсивный обстрел г. Чернигов ул. Белова, Рокоссовского, Доценко, Пухова.

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