Российские захватчики беспощадно обстреливают Чернигов

Ракеты попадают в жилые дома.
По состоянию на 12:20 28 февраля в течение 20 минут продолжается интенсивный обстрел г. Чернигов ул. Белова, Рокоссовского, Доценко, Пухова.
Российская ракета попала в жилой дом в Чернигове и вызвала пожар, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.
"Враг нещадно обстреливает Чернигов. В зоне поражения частные и многоэтажные жилые дома. Возник пожар в районе "Эпицентра", - сказано в сообщении.
Сообщается, что огонь перекинулся на близлежащие дома.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица будет бороться с мародерами по законам военного времени – их будут обезвреживать на месте без предупреждения. Он призвал жителей города информировать правоохранителей и военных о подозрительных лицах.
Ранее о таком же решении сообщал мэр Ахтырки на Сумщине. Он отметил, что в Ахтырке за мародерство будут расстреливать на месте также поднятие цен на товары будет рассматриваться как мародерство.
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