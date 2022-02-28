Российские захватчики беспощадно обстреливают Чернигов

В Чернигове продолжаются обстрелы

По состоянию на 12:20 28 февраля в течение 20 минут продолжается интенсивный обстрел г. Чернигов ул. Белова, Рокоссовского, Доценко, Пухова.

Российская ракета попала в жилой дом в Чернигове и вызвала пожар, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

"Враг нещадно обстреливает Чернигов. В зоне поражения частные и многоэтажные жилые дома. Возник пожар в районе "Эпицентра", - сказано в сообщении.

Сообщается, что огонь перекинулся на близлежащие дома.

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Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица будет бороться с мародерами по законам военного времени – их будут обезвреживать на месте без предупреждения. Он призвал жителей города информировать правоохранителей и военных о подозрительных лицах.

Ранее о таком же решении сообщал мэр Ахтырки на Сумщине. Он отметил, что в Ахтырке за мародерство будут расстреливать на месте также поднятие цен на товары будет рассматриваться как мародерство.

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