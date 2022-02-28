Расстрел на месте: в Киеве с мародерами будут бороться по законам военного времени

Столичный градоначальник призвал жителей города сплотиться и сообщать правоохранителям и военным о подозрительных лицах на улицах Киева.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица будет бороться с мародерами по законам военного времени. Он призвал жителей города информировать правоохранителей и военных о подозрительных лицах.
"Город живет в новых условиях – условиях военного положения и угрозы. И хочу подчеркнуть: мародеров, по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения!" - написал Кличко в своем Telegram-канале.
"Киевляне! Как только видите подозрительных людей, мародеров, обращайтесь к правоохранителям и военным! Мы должны сплотиться, как никогда. Дать отпор и провокациям в городе, и орде, которая сюда рвется!", - добавил Кличко.
Как сообщал Главред, с 08:00 понедельника, 28 февраля, в Киеве заработали продуктовые магазины и коммунальный транспорт. При этом поезда метро будут курсировать гораздо реже, чем обычно.
В Киевской госадминистрации жителей города попросили не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости.
Комендантский час не отменен. С 28 февраля он будет действовать, как было определено ранее, — с 22:00 до 7:00.
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