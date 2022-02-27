На Сумщине русские оккупанты злостно мародерствовали в магазине / скриншот из видео

Российские оккупанты занимаются откровенным мародерством в городе Тростянец (Сумская область). За этим занятием они были зафиксированы на видео скрытой камерой одного из закрытых продуктовых тростянецких магазинов, сообщают местные Telegram-каналах.

На опубликованных кадрах группа из военных в форме бродит по магазину, раскурочивая оборудование и запасаясь продовольствием.

Читайте такжеВойска России устроили обстрел Харькова из артиллерии

Напомним, Россия по приказу президента Путина начала военную операцию против Украины ранним утром, 24 февраля. Москва поставила перед собой цель уничтожения объектов военной инфраструктуры Украины. Также она наносит ракетные и авиаудары по гражданским и другим объектам.

Реклама

25 февраля после обстрелов армии российского агрессора случилось возгорание на военной нефтебазе.

Также сообщалось о том, что в результате вражеского обстрела загорелась база горюче-смазочных материалов в Кулиничах, возле одноименного хлебозавода.

Поздно вечером, 26 февраля, россияне нанесли авиаудар по территории воинской части в Балаклее. Произошел пожар. Сообщалось об эвакуации людей.