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На Сумщине русские оккупанты злостно мародерствовали в магазине

27 февраля 2022, 15:10

В городе Тростянец (Сумская область) за мародерством была зафиксирована на видео скрытой камерой одного из продуктовых магазинов группа русских оккупантов.

Мародеры
На Сумщине русские оккупанты злостно мародерствовали в магазине / скриншот из видео

Российские оккупанты занимаются откровенным мародерством в городе Тростянец (Сумская область). За этим занятием они были зафиксированы на видео скрытой камерой одного из закрытых продуктовых тростянецких магазинов, сообщают местные Telegram-каналах.

На опубликованных кадрах группа из военных в форме бродит по магазину, раскурочивая оборудование и запасаясь продовольствием.

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Напомним, Россия по приказу президента Путина начала военную операцию против Украины ранним утром, 24 февраля. Москва поставила перед собой цель уничтожения объектов военной инфраструктуры Украины. Также она наносит ракетные и авиаудары по гражданским и другим объектам.

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25 февраля после обстрелов армии российского агрессора случилось возгорание на военной нефтебазе.

Также сообщалось о том, что в результате вражеского обстрела загорелась база горюче-смазочных материалов в Кулиничах, возле одноименного хлебозавода.

Поздно вечером, 26 февраля, россияне нанесли авиаудар по территории воинской части в Балаклее. Произошел пожар. Сообщалось об эвакуации людей.

Автор: Егор Бунин
viber
мародерство российское вторжение новости Украины
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