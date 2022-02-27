В Харьковской области мощный взрыв: войска РФ взорвали газопровод

В Малой Даниловке Харьковской области россияне взорвали газопровод / Соцсети

В Харьковской области в ночь на воскресенье, 27 февраля, произошел взрыв. Загорелся газопровод в поселке Малая Даниловка. Кадры публикуют очевидцы, которые увидели в небе грибовидное облако. Выяснилось, что трубопровод подорвали российские войска.

В частности, в социальных сетях появилось видео, как люди в Харьковской области увидели в небе грибовидное облако из дыма после неизвестного удара.

Появились предположения, что это горит газопровод в Малой Даниловке, поселке в области.

"Горит газопровод. Освещает пол Даниловки, реально", - говорит один из очевидцев.

Также появились кадры возможного взрыва газопровода.

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В Госспецсвязи подтвердили, что произошел взрыв газопровода - трубу взорвали российские войска.

Напомним, Россия по приказу президента Путина начала военную операцию против Украины ранним утром, 24 февраля. Москва поставила перед собой цель уничтожения объектов военной инфраструктуры Украины. Также она наносит ракетные и авиаудары по гражданским и другим объектам.

25 февраля после обстрелов армии российского агрессора случилось возгорание на военной нефтебазе.

Также сообщалось о том, что в результате вражеского обстрела загорелась база горюче-смазочных материалов в Кулиничах, возле одноименного хлебозавода.

Поздно вечером, 26 февраля, россияне нанесли авиаудар по территории воинской части в Балаклее. Произошел пожар. Сообщалось об эвакуации людей.