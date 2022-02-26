Оккупант бомбит Харьковщину: авиаудары нанесли по Балаклее

Момент атаки попал на видео.
В городе Балаклея Харьковской области гремят взрывы. Они начались после авиаудара.
Об этом со ссылкой на местную власть сообщает "Суспільне".
"В Балаклее продолжаются взрывы последние 10 — 15 минут. Они малочисленны. Над территорией воинской части и арсеналом кружился самолет. Был совершен авиаудар. Пожар пока не заметен. Обстрелы продолжаются последние два-три часа. Все люди, проживающие вблизи воинской части и арсенала, либо в подвалах, либо эвакуированы. Сейчас эвакуируют людей в укрытии местной школы. Направили туда автобус", - сообщил городской голова Балаклеи Иван Столбовой.
В Сети уже появились кадры бомбардировки:
По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 20:00 26 февраля противник несет значительные потери.В частности, на Полесском направлении наступление врага остановлено на рубеже Городянка, Буча, Вышгород. Подразделения противника частично потеряли боеспособность.На Северщине оккупанты перегруппировались и продолжили наступление с целью блокирования Киева. Подразделения ВСУ сдерживают захватчика. В Черниговской области взорван эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом.
Противник продовлжает попытки захвата населенных пунктов в Слобожанском операційному районі, продвигаясь из Белгорода в Старобельск.
На Волыни враг проводит демонстрационные действия.
"Цель РФ выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей не достигнута благодаря решительным действиям ВСУ", - отметили в Генштабе.
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