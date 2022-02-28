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Будут расстреливать на месте: в Ахтырке решили радикально бороться с мародерами

28 февраля 2022, 08:55

Поднятие цен на товары предпринимателями также будет рассматриваться как мародерство.

Киев, ракетный удар, война, вторжение
В Ахтырке будут на месте расстреливать мародеров / Фото Reuters

В Ахтырке за мародерство будут расстреливать на месте, поднятие цен на товары будет рассматриваться как мародерство. Об этом заявил мэр города Павел Кузьменко.

"За мародерство будем расстреливать на месте(...). Комендантский час по Ахтырке с 17:30 до 7:00(...). Поднятие цены на товары со стороны предпринимателей будет рассматриваться как мародерство. Слушайте команды терробороны и военных(...). Пьяные люди, которые будут ходить по городу, будут расцениваться, как орки...", - заявил градоначальник.

Ранее Главред писал, что 26 февраля в Ахтырке солдаты украинской армии полностью отбили город у русских оккупантов.

Также сообщалось, что в оккупированном Россией Донецке начали грабить жилье людей, которых принудительно вывезли в РФ под видом "эвакуации". Как сообщают пользователи Сети, уже было ограблено 56 квартир в Донецке и 42 в Макеевке тех людей, которых боевики вывезли в Ростовскую область.

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