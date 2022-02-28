Российские войска обстреляли село на Черниговщине запрещенным оружием

Кассетное оружие РФ / facebook.com/kommander.nord

Российские военные обстреляли село Киинка Черниговской области двумя пакетами кассетных боеприпасов.

"Российские оккупанты убивают мирных украинцев и стирают с лица земли целые села. Двумя пакетами кассетных боеприпасов армия РФ накрыла н.п. Киинка на Черниговщине. Захватчики бьют гражданских оружием, запрещенным Женевской конвенцией. Но о чем может быть речь, когда они коварно напали на независимую страну, заставляя их "любить", разрушая дома, села и унося жизни. Так поступают только трусы..." - говорится в сообщении Оперативного командования "Север" в понедельник, 28 февраля.

Напомним, по состоянию на 12:20 28 февраля продолжался интенсивный обстрел г. Чернигов ул. Белова, Рокоссовского, Доценко, Пухова.

Также ранее сегодня российские захватчики сбросили на Ахтырку в Сумской области запрещенные во всем мире вакуумные бомбы.

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