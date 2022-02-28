На Ахтырку сбросили смертоносные вакуумные бомбы: они запрещенные во всем мире

Бомбардировщики сбрасывают вакуумные бомбы / РИА Новости

На Ахтырку в Сумской области российские захватчики сбросили запрещенные во всем мире вакуумные бомбы.

"Враг ведет подлую войну. На Ахтырку опять только что была сброшена вакуумная бомба - на склад нефтяного налива. Взорванные емкости с нефтью. То, что враг подлый - очевидно", - сообщил мэр Ахтырки Павел Кузьменко и назвал Путина трусом.

Также он напомнил, что использование вакуумных бомб запрещено Женевской конвенцией.

По словам Кузьменко, российские военные в населенных пунктах области уже начали взламывать гаражи и угонять автомобили.

"Есть еще одна негативная информация. По населенным пунктам, на данный момент, в Камышах, те орды, которые убили людей в автомобиле марка ВАЗ-21099 – сейчас взламывают гаражи, забирают автомобили. Пожалуйста, пусть забирают! Единственное, что враг на этих автомобилях, пожалуй, будет пробовать прорываться через границу", – рассказал мэр города.

"Снова взрыв. Снова сброшена вакуумная бомба", - резюмировал Кузьменко.

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