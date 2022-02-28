ВСУ уничтожили российский самолет, который 4 раза обстрелял Мариуполь и Сартану

Этот самолет обстрелял населенные пункты 4 раза / скриншот

Российский самолет, обстрелявший Мариуполь и Сартану, уничтожили украинские военные. Корабль ликвидировали ВСУ совместно с Нацгвардией и Азовом.

Как сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, 28 февраля Сартану обстреляли из ракет.

"Наши уважаемые военные - ВСУ, Национальная гвардия и полк Азов уничтожили вражеский самолет российских оккупантов, который вчера четыре раза обстреливал поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя. Слава нашим защитникам! Слава нашим героям! Слава Украине!", - отметил Бойченко.

Также захватчики не перестают бомбить Мариуполь. По состоянию на сегодняшнее утро там пострадало 76 мирных жителей.

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Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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