ВСУ уничтожили российский самолет, который 4 раза обстрелял Мариуполь и Сартану

По состоянию на сегодняшнее утро в Мариуполе пострадало 76 мирных жителей.
Российский самолет, обстрелявший Мариуполь и Сартану, уничтожили украинские военные. Корабль ликвидировали ВСУ совместно с Нацгвардией и Азовом.
Как сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, 28 февраля Сартану обстреляли из ракет.
"Наши уважаемые военные - ВСУ, Национальная гвардия и полк Азов уничтожили вражеский самолет российских оккупантов, который вчера четыре раза обстреливал поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя. Слава нашим защитникам! Слава нашим героям! Слава Украине!", - отметил Бойченко.
Также захватчики не перестают бомбить Мариуполь. По состоянию на сегодняшнее утро там пострадало 76 мирных жителей.
Вторжение России в Украину
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.
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