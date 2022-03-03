Российские захватчики ударили по Чернигову: пылает нефтебаза

Произошло возгорание резервуарной группы общей емкостью 3 тыс. м куб. наполненной дизельным горючим.
Войска страны-агрессора Российской Федерации продолжают наносить удары по стратегическим объектам Украины.
Утром 3 марта около 08:10 оккупант обстрелял территорию ГП "Комбинат Астра". Предприятие расположено в Чернигове по ул. Чудинова.
Снаряд попал в нефтебазу, в результате чего произошло возгорание резервуарной группы общей емкостью 3 тыс. м куб. наполненной дизельным горючим.
Информация о жертвах и пострадавших уточняется. От ГСЧС уже привлечены 25 человек и 5 единиц техники.
Напомним, ранее российские войска нанесли мощный ракетный удар по нефтебазе в Василькове под Киевом. Там случился масштабный пожар.
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Автор: Ульяна Полищук