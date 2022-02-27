В Василькове после ракетного обстрела РФ пылает нефтебаза

В Василькове после артобстрела РФ пылает нефтебаза / соцсети

В Василькове Киевской области после обстрела горит нефтебаза.

"Уважаемая Васильковская община! Вы видите все происходящее. Видите огонь. Это, к сожалению, горит нефтебаза на Крючках", - сказала мэр Василькова Наталья Баласинович.

Она добавила, что "враг хочет разрушить все вокруг, но ему ничего не удастся. Сегодня в течение дня продолжались мощные обстрелы из баллистических ракет, в том числе нашего аэродрома. Но удержали! И сейчас продолжаются обстрелы".

Также мы сообщали, что в Харькове после полуночи произошел очередной бой Вооруженных сил Украины с войсками России. Оккупационные силы артиллерией обстреливали город. Сильный грохот слышали жители районов ХТЗ, поселка Восточный, Новых домов и Северной Салтовки. Обстрелы утихли.

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