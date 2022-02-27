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Войска России устроили обстрел Харькова из артиллерии

27 февраля 2022, 01:34

В разных районах города звучали сильные грохоты.

Россияне сильно обстреливали Харьков / Соцсети

В Харькове после полуночи произошел очередной бой Вооруженных сил Украины с войсками России. Оккупационные силы артиллерией обстреливали город. Сильный грохот слышали жители районов ХТЗ, поселка Восточный, Новых домов и Северной Салтовки. Обстрелы утихли.

Как сообщают в социальных сетях, продолжительный обстрел длился около получаса в ночь на воскресенье, 27 февраля.

Местные жители опубликовали видео раскатов артиллерийских ударов по городу.

Сейчас обстрелы стихли.

Напомним, в Офисе президента заявляли, что Харьков – одно из самых сложных направлений, по которому ведется бой против российских оккупантов. Однако, как рассказал советник главы ОП Алексей Арестович, город держится, а военные блестяще работают в борьбе с агрессором.

Ранее советник главы президентской администрации Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина абсолютно контролирует ситуацию в стране. Ни в одном городе, который удалось захватить России, нет политического контроля со стороны государства-агрессора. Если российские танки попадают в города и там их не останавливают, их сжигают уже в других местах.

При этом он подчеркнул, что Россия ввела 187-188 тысяч войск на территорию Украины. В российском Генштабе посчитали, что этих сил достаточно для оккупации страны. Россияне могут запустить дополнительный военный контингент, однако сделать это будет крайне сложно.

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