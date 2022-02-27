Сожжение танков и вторжение до 190 тыс военных РФ: у Зеленского объявили о контроле над Украиной

МихаиЛ Подоляк / Скриншот YouTube-канал Эхо Москвы

Украина абсолютно контролирует ситуацию, которая происходит в государстве. РФ не установила какой-либо политической власти в захваченных городах. Если где-то вражеским войскам удалось зайти на украинскую территорию, их танки будут сожжены в других местах. На территорию страны попали около 187-188 тысяч военных сил России. Они могут ввести дополнительный военный контингент, но такой план реализовать непросто. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Мы тотально контролируем все, что происходит в областях Украины. Нету никаких переходов, никаких администраций, городов в подчинении РФ. Безусловно, какие-то маленькие города, когда туда приходит техника 60-80 танков, а там находится только полиция, никто воевать с ними не будет. Эти танки будут сожжены в других местах, где находятся Вооруженные силы Украины", - сказал он в эфире Эхо Москвы.

По его словам, в Украину попали около 188 тысяч российских войск. В Генштабе РФ посчитали такую цифру достаточной для установления контроля над государством.

"Группировка была порядка 187-188 тысяч, это если мы берем с подразделениями Росгвардии, с авиакомпонентом, с морским компонентом. Это достаточно большая ударная группировка. Посчитали, что этого будет достаточно", - добавил Подоляк, подчеркнув, что россияне могут ввести дополнительный военный контингент с центрального и южного военных округов, однако самые боеспособные войска были как раз таки у границ Украины. Стянуть дополнительные силы будет сложно.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что Россия бросила для захвата Украины большинство боеспособных войск – у россиян фактически уже нет резерва для дополнительного стягивания сил.