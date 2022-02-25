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У российского войска больше нет резервов – Арестович

25 февраля 2022, 18:31

Сегодня день очень тяжелый, потому что российское военное руководство пустило в ход все накопленные силы.

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У российского войска больше нет резервов – Арестович/ УНИАН

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российское руководство в пятницу, 25 февраля, пустило в ход все силы, которые были накоплены ими на украинском направлении. Поэтому этот день очень тяжелый во всех смыслах.

Однако важно понимать, что резервов у них больше нет, подчеркнул Арестович в Facebook.

"Резервов у них больше нет. Зато есть та самая ставка на достижение победы психологическими средствами, что и вызывает к жизни ускоренное движение колонн и вертолетные броски, целью которых является создание эффекта быстрого и неотвратимого приближения. Такой эффект им, правда, всё чаще очень дорого обходится", – отметил Арестович.

По его словам, сейчас непростая ситуация в районе Буча-Ворзель-Ирпень-Гостомель. Однако украинские войска там дают отпор врагу.

Также он отметил, что, по данным США, Россия использовала против Украины уже 160 ракет типа "Калибр", а это означает, что скоро удары станут скромнее – просто в РФ не будет необходимого количества ракет в наличии.

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На юге Украины из запасов у россиян "остались морская десантная операция и удар тяжелыми стратегическими бомбардировщиками (будет похоже на привычный обстрел "Калибрами"), отметил Арестович.

"Не очень впечатляет к тому, что уже сделали, зато появились первые заявления Кремля о возможных новых Минских переговорах. А переговоры всегда означают, что противник начал если не выдыхаться, то задумываться. И я его понимаю где-то. Бури и натиска не получается (особенно из-за взорванных мостов). А получаются самые большие потери, начиная с 1945 года. Причем давно по их планам разгромленные и переразгромленные ВСУ сражаются, не считаясь с охватами, обходами и угрозой окружения", – подчеркнул советник руководителя Офиса президента.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", – заявил Владимир Зеленский.

Также мэр столицы Украины Виталий Кличко призвал жителей Киева не выходить из домов или укрытий, поскольку Киев вступил в фазу обороны. Об этом киевский градоначальник рассказал во время экстренного брифинга.

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