Более полумиллиона человек в Сети потребовали остановить войну с Украиной

Танки российской армии / Reuters

Более 500 тысяч человек потребовали остановить войну с Украиной. Такая петиция, запущенная правозащитником Львом Пономаревым, была опубликована на сайте Change.org.

"Путин отдал приказ о начале военной операции против Украины, несмотря на страшную цену, которую несомненно должны заплатить за эту войну и Украина, и Россия, несмотря на все голоса разума, звучавшие в России и за ее пределами. Официальная риторика России утверждает, что это делается с целью "самозащиты". Но историю не обманешь", — говорится в тексте петиции.

Пономарев объявил о том, что начинает формировать антивоенное движения в РФ и намеревается поддерживать любые мирные формы антивоенного протеста. Кроме того, он призвал выступить против войны всех здравомыслящих людей в России.

"Требуем немедленного прекращения огня со стороны Вооруженных сил России, и их немедленного вывода с территории суверенного государства Украина. Считаем военными преступниками всех, кто принимал решение о начале боевых действий на востоке Украины, санкционировал агрессивную и оправдывающую войну пропаганду в российских медиа, зависимых от власти", - уточняется в петиции.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Российской Федерации. Он призвал их выйти на протесты против войны в Украине.

Такое заявление президент страны сделал в рамках своего экстренного брифинга. "Всем в Российской Федерации, кто не потерял совесть, время выйти с протестами против войны с Украиной", - заявил Зеленский.