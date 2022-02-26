Военные РФ массово сдаются в плен, Харьков не сдается, Сумы - наши: что сейчас происходит в Украине

Советник руководителя Офиса Президента Алексея Арестович провел брифинг.
В настоящее время Чернигов и Сумы полностью находятся под контролем украинских защитников, несмотря на попытки российско-оккупационных войск захватить эти города Украины.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Также он подчеркнул, что агрессор взял оперативную паузу из-за огромных потерь, причиненных Вооруженными силами, Национальной гвардией и другими структурами Украины.
Главное из выступления Арестовича:
- У противника оперативная пауза, потому что они несут потери. В западной части Киева продолжается накопление количества противников, мы наносим по ним артиллерийский удар;
- Сумы полностью под контролем Украины. ВСУ и местные жители самоорганизовались и держат оборону;
- Харьков держится и показывает блестящий результаты своей работы;
- Под Мариуполь отправляется тактическая группа РФ из Мелитополя. Наши знают про эту проблему и сейчас будут встречать там российские войска;
- Херсон держат наши силы и наносят потери врагу;
- Российские военные массово сдаются в плен.
Напомним, ранее Украина уничтожила все железнодорожные переходы на границе с Российской Федерацией. Как говорится в заявлении пресс-службы Укрзализныци, 26 февраля украинские войска взорвали железнодорожные узлы, связывающие украинскую железную дорогу с РЖД.
Подчеркивается, что это было сделано с тем, чтобы заблокировать РЖД возможность доставки техники и личного состава армии РФ.
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