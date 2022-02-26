ВСУ взорвали железнодорожные узлы с РФ: Укрзализныця послала РЖД

Железнодорожные пути между Украиной и РФ уничтожены / Facebook / Укразалізниця

Украина уничтожила все железнодорожные переходы на границе с Российской Федерацией.

Как говорится в заявлении пресс-службы Укрзализныци, 26 февраля украинские войска взорвали железнодорожные узлы, связывающие украинскую железную дорогу с РЖД.

Подчеркивается, что это было сделано с тем, чтобы заблокировать РЖД возможность доставки техники и личного состава армии РФ.

Россияне пригласили восстановить связь с центральным штабом Укрзализныци якобы с гуманитарными целями.

На что получили ответ от украинских диспетчеров: "Русский поезд, иди на х*й!".

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Напомним, ранее Укрзализныця назначила ряд эвакуационных рейсов на запад Украины – поезда будут идти во Львова или через Львов в другие города – Черновцы, Ужгород и Ивано-Франковск.