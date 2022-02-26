Чем выехать из Киева: "Укрзализныця" назначила эвакуационные рейсы на запад Украины (список)

Поезда будут отправляться во Львов или через этот город в другие населенные пункты.
Укрзализныця назначила ряд эвакуационных рейсов на запад Украины – поезда будут идти во Львова или через Львов в другие города – Черновцы, Ужгород и Ивано-Франковск.
Список соответствующих рейсов был обнародован в Telegram "Укрзализныци".
Поезда будут ехать по следующему графику:
- 14:00-дополнительный поезд №915 до Львова
- 15: 02-поезд №55 до Рахова
- 16: 50-поезд №249 в Черновцы
- 17: 00-дополнительный поезд в Ужгород
- 17:12 поезд №13 до Солотвино
- 18:30-поезд №81 до Ужгорода
- 19: 06-поезд №43 в Ивано-Франковск
- 19: 48-поезд №95 до Рахова
- 20:05-поезд №29 до Ужгорода
- 20: 12-поезд №49 в Трускавец
- 20: 21-поезд №57 до Ворохты
- 20: 21-поезд №59 до Чопа
- 22: 22-поезд №7 в Черновцы
- 22:37-поезд №91 до Львова.
При этом в компании призвали киевлян сохранять спокойствие на объектах инфраструктуры железной дороги, и, если не хватит места в одном поезде подождать следующий эвакуационный поезд.
При этом в расписании пригородных поездов произошли изменения:
- с 26 февраля по техническим причинам не будет курсировать пригородный поезд №6011/6012 Львов – Трускавец – Львов,
- С 27 февраля временно не будут курсировать пригородные поезда № 6131 Стрый – Самбор и № 6134 Самбор – Стрый.
Ранее Арестович сообщал, что российское руководство пустило в ход все силы, которые были накоплены ими на украинском направлении, и у них больше нет резервов.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы не покидать своих домов и укрытий и не выходить на улицу. Сейчас идет оборона города. Также метро в столице остановило пассажирские перевозки и перешло в режим работы как укрытие.
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