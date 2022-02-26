Чем выехать из Киева: "Укрзализныця" назначила эвакуационные рейсы на запад Украины (список)

Укрзализныця назначила эвакуационные рейсы на запад Украины / УНИАН

Укрзализныця назначила ряд эвакуационных рейсов на запад Украины – поезда будут идти во Львова или через Львов в другие города – Черновцы, Ужгород и Ивано-Франковск.

Список соответствующих рейсов был обнародован в Telegram "Укрзализныци".

Поезда будут ехать по следующему графику:

14:00-дополнительный поезд №915 до Львова

15: 02-поезд №55 до Рахова

16: 50-поезд №249 в Черновцы

17: 00-дополнительный поезд в Ужгород

17:12 поезд №13 до Солотвино

18:30-поезд №81 до Ужгорода

19: 06-поезд №43 в Ивано-Франковск

19: 48-поезд №95 до Рахова

20:05-поезд №29 до Ужгорода

20: 12-поезд №49 в Трускавец

20: 21-поезд №57 до Ворохты

20: 21-поезд №59 до Чопа

22: 22-поезд №7 в Черновцы

22:37-поезд №91 до Львова.

При этом в компании призвали киевлян сохранять спокойствие на объектах инфраструктуры железной дороги, и, если не хватит места в одном поезде подождать следующий эвакуационный поезд.

При этом в расписании пригородных поездов произошли изменения:

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с 26 февраля по техническим причинам не будет курсировать пригородный поезд №6011/6012 Львов – Трускавец – Львов,

С 27 февраля временно не будут курсировать пригородные поезда № 6131 Стрый – Самбор и № 6134 Самбор – Стрый.

Ранее Арестович сообщал, что российское руководство пустило в ход все силы, которые были накоплены ими на украинском направлении, и у них больше нет резервов.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы не покидать своих домов и укрытий и не выходить на улицу. Сейчас идет оборона города. Также метро в столице остановило пассажирские перевозки и перешло в режим работы как укрытие.

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