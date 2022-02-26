Кличко призвал киевлян не выходить из дома и укрытий / Facebook

Мэр Киев Виталий Кличко призвал жителей столицы не покидать своих домов и укрытий и не выходить на улицу.

Сейчас идет оборона города. Об этом говорится в видеообращении городского головы.

"Друзья-киевляне, мы обороняем наш город ради безопасности. Максимально все оставайтесь дома или в укрытиях. Не выходите на улицы, кроме тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры", – сказал Кличко.

Он отметил, что дома можно покидать исключительно, чтобы перейти в укрытие.

Также мэр Киева напомнил, что метро перешло сейчас в режим работы как укрытие и транспортных перевозок уже осуществляться не будет.

Реклама

Кличко также обратился к предпринимателям и призвал их помочь киевлянам.

"Я обращаюсь также к бизнесу. Город сегодня делает всё, что может. Окажите помощь киевлянам и вы. Продуктами питания, водой, предметами первой необходимости"

По его словам, такая помощь сейчас нужна тем людям, которые находятся в укрытиях, в больницах. Также нужна помощь и защитникам Украины.

Напомним, в пятницу, 25 февраля, Кличко сообщил, что Киев вступил в фазу оборони за вторжения россиян.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве нет российских войск. Украинская армия держит оборону. При этом, по его словам, в городе действуют диверсионные группы.

Сообщалось, что со стороны Вышгорода на Киевщине движется колонна из 100 единиц бронетехники.

Читайте также: