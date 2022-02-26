Со стороны Вышгорода на Киевщине движется колонна из 100 единиц бронетехники

На бортах вражеской бронетехники изображена белая буква V, а на рукавах самих российских военных - белый скотч.
Через Вышгородский район Киевской области движется вражеская колонна из около 100 единиц бронетехники.
На бортах вражеской бронетехники изображена белая буква V, а на рукавах самих российских военных - белый скотч, сообщает корреспондент УНИАН.
Пока они остановились.
Как сообщал Главред, 26 февраля по проспекту Лобоновского, 6А В Киеве произошло попадание снаряда в многоэтажный жилой дом (17-18 этаж). По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о ситуации в Украине по состоянию на утро 26 февраля. По его словам, ночь была тяжелой, но оккупанты не смогли добиться никакого тактически-оперативного преимущества над Вооруженными силами Украины.
Другие новости:
- Васильков под контролем ВСУ
- "Украина не сложит оружие": Зеленский призвал украинцев не верить фейкам
- Уничтожены сотня россиян, бронетехника и танки – глава Харьковской ОГА
- Киевская ГЭС находится под контролем ВСУ - станция не работает, персонал в хранилище