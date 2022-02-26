Что происходит на фронте в Украине сейчас: Подоляк назвал самые опасные направления

Михаил Подоляк / скриншот

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о ситуации в Украине по состоянию на утро 26 февраля. По его словам, ночь была тяжелой, но оккупанты не смогли добиться никакого тактически-оперативного преимущества над Вооруженными силами Украины.

"Мы понимали, что сегодняшняя ночь будет тяжелой. Потому что РФ собиралась использовать и использовала все свои ресурсы, чтобы нанести в максимальном количестве городов максимальный урон. Этого не произошло. ВСУ вместе с Нацполицией полностью контролируют ситуацию и всю территорию нашей страны", - сказал Подоляк.

Он назвал направления, по которым идут бои.

Юг. Военные действия идут в городах Херсон, Николаев, Одесса. Это направление является приоритетным для РФ. Они хотели там закрепиться, "но на то, чтобы это произошло, нет ни одного намека".

Киев. Приоритетное направление номер один, так как РФ заявляла о планах по уничтожению политического и военного руководства страны.

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"Ради этого была попытка подтянуть в столицу максимальное количество техники и сил ВС РФ. На данный момент и в Киеве, и на окраинах ситуация контролируемая. Есть отдельные ДРГ, с которыми эффективно работает Нацполиция и тероборона, на окраинах - активно работают ВСУ", - сказал Подоляк.

Северное направление. Бои идут около Мариуполя. На данный момент нет шансов, что город захватят оккупанты.

"В течение всей ночи во всех городах Украины работали сигналы воздушной опасности, так как Россия использует артиллерию, в том числе и реактивную, а также авиацию для нанесения прямых ударов по городам Украины", - сказал Подоляк.

Он добавил, что по состоянию на 7 утра 26 февраля никакого тактически-оперативного преимущества РФ не получила, несмотря на то количество ресурсов, которые были кинуты для вторжения в Украину.

Как сообщал Главред, после ночи ожесточенных боев украинские военные из 40-й бригады отбили Васильков под Киевом.

Противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины отразила атаки российских оккупантов на Николаев.

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