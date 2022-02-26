Васильков под контролем ВСУ

ВСУ / Reuters

После ночи ожесточенных боев украинские военные из 40-й бригады отбили Васильков.

Мэр Василькова Наталья Баласинович сообщила, что бои заканчиваются – они продолжались всю ночь. Город остается под контролем украинских военных. "Они [русские десантники] высадились с парашютами на полях, лесах и селах нашей общины. Страшнее всего было на улице Декабристов, там были бои, улица пылала. Они мечтали захватить наш аэродром, чтобы разместить свои боевые части, но наша 40-я бригада мощная и отразила атаку".

Ранее Главред сообщал, что несмотря на на сбитый Ил-76, русский десант высадился в городе. Всю ночь продолжались бои в центре города, на улице Декабристов.

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