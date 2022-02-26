"Никто к нам не идет": украинские защитники отбили Николаев

В Николаеве отразили атаку российских оккупантов / Фото facebook.com/VitaliiKimODA

Противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины отразила атаки российских оккупантов на Николаев. Об этом заявил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

По его словам, по состоянию на 04.20 субботы, 26 февраля, Николаев отстояли. В Очакове российский десант не высадился.

"ПВО отразила атаку. В Очакове десант не высадился. В настоящее время высадки в Николаевской области нет. Никто к нам не идет. Все будет Украина!", - написал Ким в Facebook.

Отметим, 25 февраля в Генеральном штабе Вооруженных сил сообщили, что российские оккупанты пытаются обойти Херсон и осуществить наступление на Николаев.

Как сообщал Главред, в Сухопутных Вооруженных силах Украины сообщили, что украинские защитники отразили нападение военных РФ, совершенное в ночь на 26 февраля, на одну из воинских частей на проспекте Победы в Киеве.