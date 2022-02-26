Киевское метро будет работать только как укрытие, движение поездов остановили

Люди в метро в Киеве / УНИАН

Столичный метрополитен остановил пассажирские перевозки и переходит в режим укрытия.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Метро перешло в режим укрытия. Транспортных перевозок осуществляться не будет", – написал Кличко.

Также мэр столицы ранее призвал киевлян не выходить и не выезжать в город – кроме лишь тех людей, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры. Сейчас стоит оставаться дома, а выходить только если потребуется перейти в укрытие, подчеркнул он.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве нет российских войск. Украинская армия держит оборону. При этом, по его словам, в городе действуют диверсионные группы.

Также ранее сообщалось, что Киевская ГЭС находится под контролем ВСУ - станция не работает, персонал в хранилище.

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