Киевское метро будет работать только как укрытие, движение поездов остановили

Транспортные перевозки пока осуществляться не будут.
Столичный метрополитен остановил пассажирские перевозки и переходит в режим укрытия.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
"Метро перешло в режим укрытия. Транспортных перевозок осуществляться не будет", – написал Кличко.
Также мэр столицы ранее призвал киевлян не выходить и не выезжать в город – кроме лишь тех людей, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры. Сейчас стоит оставаться дома, а выходить только если потребуется перейти в укрытие, подчеркнул он.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве нет российских войск. Украинская армия держит оборону. При этом, по его словам, в городе действуют диверсионные группы.
Также ранее сообщалось, что Киевская ГЭС находится под контролем ВСУ - станция не работает, персонал в хранилище.
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