Это грозило катастрофой: оккупанты хотели взорвать дамбу Киевского водохранилища, ракету сбили ПВО

Враг хотел разрушить дамбу Киевского водохранилища / Фото Мининфраструктуры

Рано утром 26 февраля украинская противовоздушная оборона сбила ракету, направлявшуюся в сторону дамбы Киевского водохранилища в Вышгороде.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры со ссылкой на Укрводпуть.

"Сегодня утром в 3:50 украинская ПВО сбила российскую ракету, которая направлялась в направлении дамбы Киевского водохранилища, расположенного к северу от Киева", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что если дамба будет разрушена, наводнение приведет к катастрофическим жертвам и ущербам – в том числе затоплениям жилых районов Киева и пригородов.

"Разрушение Киевской дамбы может привести к разрушению Каневской, Кременчугской и других греблей каскада и даже аварии на Запорожской АЭС", – говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в Министерстве энергетики сообщили, что по состоянию на семь утра 26 февраля Киевская ГЭС контролируется украинскими войсками. Однако она не функционирует, так как сотрудники прячутся в убежище.

Киевская ТЭС-6 продолжает работу в штатном режиме.